Los seres humanos han creado 208 nuevos minerales

Washington, EUA.- Un grupo de científicos del Instituto Carnegie para la Ciencia reveló un listado de 208 nuevo minerales de origen artificial, por lo que deben su existencia al ser humano.



Sorprendentemente, estos productos que no fueron conseguidos en un laboratorio, si no que surgieron de manera espontánea en lugares que han sido modificados por el ser humano.



Su existencia se debe a que los humanos creamos condiciones en las que materiales que normalmente no coinciden con su naturaleza se encontraron y generaron reacciones químicas.



El estudio señala que nuevos minerales y compuestos se están formando a un ritmo mucho mayor que en cualquiera de las etapas por las que había pasado la Tierra antes.



Los investigadores señalaron que estos 208 minerales representan apenas el 4 por ciento del total de los que se conocen, pero han surgido en los últimos dos mil años. La mayoría de ellos en los últimos 200 años.



Estos nuevo sminerales pueden ser evidencia de que la Tierra se encuentra en una nueva era geológica que se llamaría Antropoceno, "la edad de los humanos".