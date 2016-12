Video: Piloto automático de Tesla predice accidente en Holanda

Ámsterdam, Holanda.- Un automóvil Tesla X predijo que habría un choque mediante el piloto automático en una carretera de Holanda. Y justo momentos antes del impacto, entre los dos vehículos del mismo carril delantero, este comenzó a disminuir su marcha hasta quedar en alto total.

Esto ocurrió a menos de una semana de que Uber detuviera su servicio de automóviles autónomos en California. Sin embargo, la empresa de transporte particular no ha descartado el hecho de volver a instaurarse a la ciudad estadunidense.

Por otro lado, ambas empresas se han aliado para echar a andar su primera flota de coches eléctricos en Madrid, España, con el vehículos Tesla Model S desde el jueves pasado con el nombre de UberONE.

Hasta el momento la grabación original se ha retuiteado más de 630 veces y se ha viralizado en YouTube y Facebook.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR