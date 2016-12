Amazon mira al cielo para almacenar sus productos

Madrid, España.- Amazon.com Inc presentó una patente para utilizar dirigibles para almacenar productos y servir como base para los drones que quiere utilizar para entregar sus productos.



La solicitud de patente fue presentada hace dos años, pero no fue detectada hasta el miércoles por Zoe Leavitt, analista en la firma de análisis y datos tecnológicos CB Insights.



De acuerdo con la solicitud de patente, los drones lanzados desde los llamados "centros de cumplimiento aerotransportado" (AFC, por sus siglas en inglés) utilizarían mucho menos energía que los lanzados desde el suelo.



Los AFC se moverían a unos 13 mil 700 metros de altura y serían reabastecidos de productos y combustible con "lanzaderas o aeronaves más pequeñas".



Amazon, que no estaba inmediatamente disponible para comentar la noticias, ha establecido planes para empezar a usar drones para entregas el próximo año.