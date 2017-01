Vine Camera llegará a mediados de enero

Ciudad de México.- Vine llegará a su fin el 17 de enero y con esto liberará la nueva aplicación Vine Camera. Sin embargo, su función será la misma: crear contenidos de seis segundos con la posibilidad de compartirlos en Facebook y Twitter.

Hasta el momento la plataforma que permitió crear videos virales a lo largo de cuatro años, publicó una actualización por medio de Twitter. En ella señaló lo siguiente: "La aplicación de Vine se convertirá en Vine Camera el 17 de enero. Por favor: ¡Descarga tus videos antes de esa fecha!".

La advertencia dirigida a las personas que dedicaron parte de su tiempo a crear estos videos es clara, y los usuarios, además de los llamados Vinestars, podrán recopilar sus contenidos.

Update - the Vine app will become the Vine Camera on Jan 17. Please download your Vines before then! More here: https://t.co/zrE1oDTx48