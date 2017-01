Video: Nokia lanza su nuevo dispositivo al mercado

Helsinki, Finlandia.- Nokia regresa al mercado con el lanzamiento del Nokia 6 y un nuevo promocional que anuncia: La leyenda ha vuelto ('Legend is back'). Esto ocurrió luego de cuatro años que no fabricó un solo móvil. Sin embargo, ahora regresará con el sistema operativo de Android y no de Windows, como fue que se retiró.

El nuevo teléfono inteligente cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas Gorilla Glass contra los golpes; resolución Full HD; un procesador Qualcomm Snapdragon 430; la posibilidad de almacenar cerca de 64GB; una memoria RAM de 4GB; cámara principal de 16MP y frontal de 8MP; lector de huellas dactilares; doble compartimiento de SIM; y un certificado para el sonido Dolby Atmos.

Hasta el momento el dispositivo está disponible solo en China con un costo de 250 dólares. Sin embargo, su nicho de mercado se enfocará en competir contra los teléfonos de gama alta como lo son los fabricados por Apple, y en atraer a las personas que contaron con un Nokia en la década pasada.