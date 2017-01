Video: Waymo y Chrysler unen fuerzas; su minivan autónoma llega a final de mes

California, Estados Unidos.- La minivan autónoma de Waymo, compañía creada por Google, junto a Chrysler Pacífica estará activa a finales del mes de enero en Estados Unidos. El circuito en el que estará activo el modelo será de Mountain View, California a Phoenix, Arizona.

Además, Google se hizo cargo de la mayor parte de la construcción de la tecnología para este modelo. Esto signifca que los costos -para la conducción autónoma del automóvil- son muchos más económicos que la competencia, ya que ellos diseñaron su funcionamiento al cien por ciento.

"Mom, can you send the minivan to come pick me up from soccer practice today?" #NAIAS2017 pic.twitter.com/reUmaDZqzC