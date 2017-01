Videos: Revelan lista de videojuegos para Nintendo Switch

Tokio, Japón.- El Nintendo Switch, la nueva consola de videojuegos de Nintendo, llegará al mercado con tres de los títulos más esperados por los seguidores de la franquicia: 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'ARMS' y 'Super Mario Odyssey'.

La nueva historia de Link, el protagonista de Zelda, llegará para el 3 de marzo próximo. En tanto, la entrega de 'ARMS' es uno de los más esperados, pues se podrá explotar el potencial de los controles para la consola con los múltiples combos a realizar.

Por otro lado, el plomero favorito de la franquicia japonesa que porta la N llegará para finales de año en una combinación de las mejores aventuras y retos que lo han marcado.

Además, el llamado 1-2 Switch -juego diseñado para no mirar la pantalla- también es otro de los títulos esperados que estará dispoible para el final del primer trimestre del año marzo.

Así, con títulos como 'Splatoon 2' o la adaptación del 'Super Mario Kart 8 Deluxe' para Wii U, Nintendo se enfocará en ampliar su catálogo cada vez más.

Sin embargo, también espera contar con el título NBA 2K18 o la adaptación del juego de fútbol FIFA, además de 'Just Dance', 'Rayman Legends Definitive Edition', 'Ultra Steeet Fighter II: The Final Challengers', 'Minecraft: Story Mode', 'Bomberman', 'Sonic' y 'Lego' entre sus filas.