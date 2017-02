Video: Nintendo Switch libera comercial del Super Bowl LI y precios para México

Ciudad de México.- Nintengo reveló el comercial que transmitirá durante el Super Bowl LI para demostrar la versatilidad de su nueva consola, el Nintengo Switch.

Durante el contenido publicado en YouTube, próximo a transmitirse en todo el mundo el próximo domingo, videojuegos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'ARMS' y 'Splatoon 2' demostraron la calidad de la que están hechos. Esto sin olvidar la portabilidad que incluye el poder llevar la consola de un lado a otro sin incoveniente alguno.

Por otro lado, el precio de la nueva consola según algunos portales especializados en tecnología será de 9 mil 999 pesos mexicanos. Y aunque no se ha revelado el costo aproximado por cada videojuego, algunos usuarios en las redes sociales han opinado sobre el equilibrio que habrá entre sus entregas frente a la competencia.