Facebook, vulnerable a cambios previstos a programa de visas

Washington, EUA.- Facebook Inc podría ser la compañía tecnológica de Silicon Valley más vulnerable a las medidas severas que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopte contra el programa de visas para trabajadores invitados, según un análisis de Reuters a documentos del Departamento del Trabajo.



Más de un 15 por ciento de los empleados de Facebook en Estados Unidos en 2016 usaron una visa de trabajo temporal, lo que da a la mayor red social del mundo una clasificación legal de compañía "dependiente" de las H-1B. La proporción es mayor que la de Google de Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc o Microsoft Corp.



Eso podría provocar problemas a Facebook si Trump o el Congreso decide limitar el programa H-1B, como el presidente y algunos legisladores republicanos han amenazado.



Tanto Trump como el senador Jeff Sessions, nominado a Fiscal General, se han opuesto al programa en su forma actual. También han indicado que están abiertos a reformarlo para "garantizar que los beneficiarios del programa sean los mejores y más brillantes", según un borrador de un decreto visto por Reuters.



Reuters no pudo confirmar inmediatamente la autenticidad del borrador.



El Gobierno de Trump no ha propuesto nuevas normas que afectarían a las compañías clasificadas como "dependientes" de las H-1B. Pero el hecho de que Facebook sea la única de las grandes empresas tecnológicas que cae en la categoría, sugiere que es la más expuesta de la industria a cualquier cambio a la política de visas H-1B.



Facebook rehusó realizar comentarios sobre el tema.



No fue posible contactar inmediatamente a funcionarios del Gobierno de Trump para que comentaran el tema. El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el lunes que Trump revisaría las visas H-1B como parte de una reforma a la inmigración mediante decretos y acciones del Congreso, pero no entregó detalles.



Las visas H-1B están dirigidas a extranjeros en campos "especializados" que generalmente requieren de un mayor nivel de educación, lo que según los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos incluye, pero no se limita a, científicos, ingenieros o programadores. El Gobierno entrega 85.000 de estas visas cada año, principalmente a través de una lotería.