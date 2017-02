El domingo, todos caminaremos por México: Rector de la UNAM

Ciudad de México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aseveró que la marcha "Vibra México" que se realizará el próximo domingo, es un mensaje para decir que los mexicanos “estamos juntos y dispuestos a luchar por nuestro país que es libre y soberano”.



“Es importante decir que los mexicanos estamos unidos para respetarnos y se respete nuestra soberanía y la libertad, que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales y este es el principal mensaje que hay que mandar”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva por la mañana.



Reiteró, “caminaremos por México todos los mexicanos, marcharé con universitarios. Hemos platicado con universidades públicas para marchar juntos”.



Sobre su participación en la manifestación, la primera de un rector desde 1968 cuando Javier Barros Sierra se manifestó en contra de la violación a la autonomía universitaria, puntualizó que las circunstancias eran distintas.



Aclaró que esta no es una marcha contra el pueblo norteamericano, debido a que decenas de millones de norteamericanos no están a favor de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Las protestas contra la impunidad, la corrupción o la inseguridad en contra la desigualdad social que tiene México se han dado a lo largo de los últimos meses y por supuesto laceara los intereses de la nación y en este momento no es el caso, lo que nos une es manifestar el repudio general a las políticas discriminatorias y genofóbicas del presidente Trump”.