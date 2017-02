Llama CNDH a romper barreras para mujeres en la ciencia

Cd de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que la desigualdad entre géneros inicia desde la niñez, y para erradicarla es necesario empoderar a las mujeres y niñas, por lo que ciencia es una gran contribución para lograr la igualdad.



Para romper las barreras de género en la práctica de la ciencia, en ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este 11 de febrero, se deben eliminar actitudes y estereotipos que las discriminan.



El acceso de las niñas, adolescentes y mujeres en la educación -formal o informal-, en la ciencia, la tecnología y la innovación debe reforzarse; la inversión que se realice en ese campo redituará en el progreso de todos los objetivos y metas del desarrollo sostenible, considerando que, en nuestro país, por ejemplo, las mujeres representan el 51.4% de una población total estimada de 119,530,753 habitantes (Encuesta Intercensal INEGI, 2015).



Los resultados de la Encuesta sobre la situación de mujeres y hombres en la UNAM, donde destaca que las mujeres universitarias: investigadoras, técnicas académicas, profesoras de carrera o de asignatura invierten más tiempo (hasta 30 horas a la semana) en actividades del hogar y al cuidado de otras personas (hijas, hijos, personas enfermas o adultas mayores) que sus homólogos hombres.



Por ello se debe impulsar la participación igualitaria en las actividades del hogar, ya que permite a las mujeres realizar actividades fuera del hogar, al ser mayormente productivas en los ámbitos académicos y laborales.



En esa encuesta se observa también que existen áreas académicas en que las mujeres todavía no participan de manera igualitaria con los hombres, tales como la de Física-Matemáticas e Ingenierías, donde de un total de 276 estudiantes, 198 son hombres y 78 mujeres.



Si bien se ha incrementado la participación de las mujeres en las últimas décadas, aún quedan acciones por ser realizadas para impulsar la participación de las mujeres en el campo científico. En 1984 sólo 283 mujeres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras que en 2004 esta cifra aumentó a 3,322. En 2015 el número total de investigadoras pertenecientes al SNI era de poco más de 7,000, representando un 34.9% del total de personas que lo integran



El Informe Nacional sobre violencia de género en la educación básica en México, de UNICEF, reportó que el 75% en promedio de estudiantes de primaria y secundaria piensan que las niñas y adolescentes deben aprender a ayudar en casa cuidando hermanitos (as) o haciendo tareas de limpieza.



En ese contexto, la CNDH realiza diversas acciones de promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos a efecto de, a través de la educación, impulsar la igualdad sustantiva, la no discriminación y el acceso de las mujeres y su participación en la ciencia, la tecnología y la innovación.