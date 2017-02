Persiste desigualdad de género en la ciencia: académica

Cd. de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha registrado en los últimos años, mayor participación femenina en la ciencia, en particular en física, matemáticas e ingenierías, pero continúa la desigualdad entre hombres y mujeres.



Solamente el 35 por ciento del padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es de mujeres, además de que no ocupan puestos de decisión o los más altos niveles, así lo comentó Norma Blazquez Graf, académica del Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.



Expuso que en los últimos 15 años en México se han hechos esfuerzos para que el sector femenino curse estudios de posgrado. Aunque las dificultades para acceder a estos estudios son más marcadas en las mujeres.



Incluso en las ciencias sociales y humanidades, la distribución no es homogénea. Blazquez Graf consideró que una de las barreras para las mujeres es la consigna sociocultural donde la mujer debe cuidar a los hijos y atender labores domésticas



La investigadora subrayó que en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es estimulante ser científica, ya que permite cambiar mentalidades, generar conocimiento, además de que se debe hacer saber a la mujer que están en la posibilidad de practicar cualquier disciplina científica.