México, país que más utiliza reacciones en Facebook

Ciudad de México.- Facebook dio a conocer la lista de países que utilizan con mayor frecuencia las reacciones que la red social lanzó hace un año, donde los latinos son los más expresivos de la red, y México ocupa el primer lugar.



Le siguen Chile, Surinam, Grecia, Paraguay, Costa Rica, Belice, Estados Unidos, Uruguay y Brasil como los países que más utilizan dichas expresiones gráficas, para mostrar el estado de ánimo que a los usuarios les provoca alguna publicación de sus contactos.



Hace un año Facebook incluyó la posibilidad de reaccionar con más elementos que el tradicional "me gusta", con la inclusión de más posibilidades que permite a los usuarios expresarse con diferentes estados, que van desde "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enoja".



En el recuento que la red social hizo alrededor del mundo, las reacciones fueron utilizadas en más de 300 mil millones de publicaciones, en donde el "me encanta" fue la más utilizada con 50 por ciento, en tanto que la fecha con mayor uso de esta reacción fue durante la Navidad de 2016.