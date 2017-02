Samsung presentará su Galaxy S8 el 29 de marzo

Ciudad de México.- La surcoreana Samsung ya fijó fecha para el lanzamiento de su smartphone insignia, el Galaxy S8, el cual tendrá lugar el 29 de marzo en la Ciudad de Nueva York.



La compañía postergó la presentación de su teléfono que tradicionalmente hacía en el marco del Mobile World Congress en Barcelona, para hacerlo más adelante en un evento propio.



Este será el lanzamiento más importante de la compañía, luego de los incidentes registrados en algunos dispositivos Note 7, con el cual buscarán conquistar a los consumidores en el mundo.



En enero pasado, el director senior de Information and Mobility en Samsung México, Alejandro Jaritz, indicó a Notimex que sí vendrían los nuevos lanzamientos para 2017, con la siguiente evolución de su gama premium.



De acuerdo con el directivo, el incidente del Note 7 tuvo un impacto, porque muchos de sus consumidores se vieron afectados, sin embargo tomaron muchas iniciativas con los medios e instituciones reguladoras, para controlar y mitigar el impacto.



“Recuperamos prácticamente el cien por ciento, en total se embarcaron alrededor de 30 mil unidades al mercado mexicano, de las cuales ya recuperamos más del 97 por ciento”, indicó.



"Próximamente vamos a desactivar estas unidades para poder enfocarnos en lo que viene, el compromiso era cerrarlo en 2017”, precisó Jaritz.



Resaltó se han tomado medidas a nivel mundial, en Corea principalmente, no sólo en el proceso de inspección, donde ya hay pasos adicionales desde la manufactura, ya que previo a la comercialización cuentan con más procesos de calidad, para asegurar que no haya ningún problema con los dispositivos.



El directivo comentó que la estrategia de la empresa en 2017 es fortalecer la gama media, con el relanzamiento de Serie A, luego de que 2016 fue muy buen año, a pesar del caso del Note 7.