Space X anuncia viaje tripulado a la Luna para 2018

California, Estados Unidos.- Space X, la empresa aeroespacial, anunció que planea enviar a dos civiles en un vuelo alrededor de la Luna para 2018.

Ante esto, el magnate Elon Musk -quien es el CEO de Space X y cofundador de Tesla- señaló que ambas personas ya han aportado una significativa cantidad de dinero para esta nueva aventura.

Por otro lado, el CEO de la empresa aeroespacial detalló que esta actividad será llevada a cabo con ayuda de "la nave especial Dragon 2 y el cohete Falcon Heavy", de acuerdo a una conferencia de prensa ofrecida durante la tarde.

