Microsoft lanza Xbox Game Pass, una suscripción para descargar videojuegos

California, Estados Unidos.- La empresa Microsoft anunció Xbox Game Pass, una suscripción mensual para disfrutar de 100 videojuegos diferentes al mes, la cual tendrá un costo de 9.99 dólares y estará disponible para usuarios de PC (con Windows 10) y Xbox One.

This Spring, expand your gaming horizons. #XboxGamePass is coming soon: https://t.co/k5voFqj8c2 pic.twitter.com/QRynwtOCuW