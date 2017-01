INAI pide a Sectur dar a aconocer uso de recursos en Papantla

Cd. de México.- La Secretaría de Turismo (Sectur) deberá dar a conocer la evaluación final de los recursos ejercidos por el municipio de Papantla, Veracruz en el Programa Pueblos Mágicos, así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



En respuesta a una particular que solicitó la información, el sujeto obligado proporcionó un cuadro con los proyectos a los cuales se designó el recurso; monto total asignado; así como el desglose de las cantidades concedidas por la federación, el estado y el ayuntamiento. Lo anterior, para los años 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013.



Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, comentó que un particular impuso un recurso de ante el INAI, en el que manifestó su inconformidad porque no le fue entregado el resultado de la evaluación final de la aplicación de los recursos provenientes del programa "Pueblo Mágico", para el referido municipio.



En ese sentido, se concluyó que la Unidad de Transparencia de la SECTUR no garantizó que la solicitud se turnara a todas las áreas competentes y, consecuentemente, la búsqueda de la información careció de exhaustividad.