Qatar Airways estrena el vuelo comercial más largo del mundo

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.- Qatar Airways estrenó el vuelo comercial más largo del mundo. Este realizó un recorrido desde Doha, Qatar, hasta Auckland, Nueva Zelanda, el cual dura de entre 16 a casi 18 horas.

La distancia recorrida entre las dos ciudades fue de 14 mil 535 kilómetros, la cual es la mayor jamás recorrida por un Boeing 777-200LR, según informó la aerolínea sobre la llegada del vuelo QR920.

En tanto, el vuelo de ida tiene una duración de 16 horas con 20 minutos. Mientras que el de vuelta consta de 17 horas y poco más de 30 minutos, debido a la dirección del viento, ya que este va en forma contraria.

